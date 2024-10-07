İsrail Ordusu, Hizbullah'a Karşı Deniz Saldırısı Başlatacak - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Hizbullah'a Karşı Deniz Saldırısı Başlatacak

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a karşı denizden saldırı başlatacağını duyurdu, suçlamalar artıyor.

07.10.2024 20:46
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı donanmayla saldırı başlatacağını duyurarak Sayda kentinden itibaren balıkçı tekneleri dahil herkesi denizden uzak durmaları için tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sayda kentinin kuzeyindeki Avali Nehri hattından itibaren Lübnanlılara balıkçı tekneleri veya diğer deniz araçlarıyla açılmaktan acil olarak kaçınmaları uyarısında bulundu.

Hizbullah'a karşı şimdi de donanmanın denizden saldırı başlatacağını duyuran İsrail ordusu, Lübnanlıları bu bölgede denize yaklaşmaları halinde canlarıyla tehdit etti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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