İsrail Ordusu Hizbullah'a karşı saldırı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Hizbullah'a karşı saldırı için hazırlıklarını tamamladı

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a karşı saldırı için genel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Gordin, Hizbullah ile 2006'da yaşanan savaşın 18. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. İsrail ordusu kuzeyde saldırı için geçen hafta genel hazırlıklarını tamamladığını belirten Gordin, sahadaki asker ve komutanların eğitimli ve kararlı olduğunu vurgulayarak, Hizbullah'a karşı olası her mücadelenin üstesinden geleceklerini iddia etti. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar devam ediyor.

06.06.2024 19:17
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İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a karşı saldırı için genel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin haberine göre, Gordin, Hizbullah ile 2006'da yaşanan savaşın 18. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Hizbullah'a karşı hazır olduklarını ve kuzey sınırında "düşmanın güçlü bir orduyla karşılaşacağını" söyleyen Gordin, "İsrail ordusu kuzeyde saldırı için geçen hafta genel hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Sahadaki asker ve komutanların eğitimli ve kararlı olduklarını öne süren Gordin, Hizbullah'a karşı olası her mücadelenin üstesinden geleceklerini iddia etti.

Lübnan'daki Hizbullah'a sert darbeler indirdiklerini söyleyen Gordin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir an bile durmayacağız. Görev tamamlanıncaya kadar güç ve zeka kullanarak savaşmaya devam edeceğiz. Görev de kuzeye güvenlik getirmektir. İsrail ordusu, geride kalan 8 ay boyunca her gün ve her gece Hizbullah'ın silahlı unsurlarına karşı savaştı."

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Hizbullah'a karşı saldırı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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