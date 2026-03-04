İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı - Son Dakika
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı

İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
04.03.2026 00:04
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıların başladığı 28 Şubat sabahından bu yana İran'da 4 bin mühimmat kullanıldığını ve 300 füze fırlatma rampasının imha edildiğini iddia etti.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıların başlamasından bu yana İran'a karşı kullanılan mühimmat sayısını açıkladı.

4 GÜNDE 4 BİN MÜHİMMAT

Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde yüzlerce savaş uçağı ve diğer hava araçlarının İran ve Lübnan'da yüzlerce noktayı eş zamanlı olarak vurduğu ileri sürüldü. İran'da onlarca fırlatma rampasının hedef alındığı ve 1600'den fazla sorti ile yaklaşık 300 rampanın imha edildiği savunulan açıklamada, saldırıların başladığı 28 Şubat sabahından beri 4 bin mühimmat kullanıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın balistik füze kapasitesine ve hava savunma sistemlerine karşı arka arkaya saldırılar düzenlediği belirtildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

