İsrail Ordusu Kiliseye Saldırdı

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesine (Latin Manastırı) yönelik saldırısında, ilk belirlemelere göre 2 kadının hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesini hedef aldı.

Saldırı sonucu, daha önce İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırı düzenlendiğini kabul etti.

Ordudan yapılan açıklamada, kiliseye saldırısına ilişkin detayların araştırılacağı öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun hiçbir zaman dini mekanları hedef almadığı iddia edilerek, saldırıdan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Müslüman ve Hristiyanlara ait çok sayıda ibadet yerini hedef almayı sürdürüyor.

Bölgedeki 600'ün üzerinde camiyi havadan ve karadan saldırılarla yerle bir eden İsrail ordusu, bölgedeki 3 kiliseyi de vurmuştu.