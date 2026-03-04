İsrail Ordusu Lübnan'a Girdi

İsrail ordusunun, Lübnan'da işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusundan bir birlik yoğun topçu saldırılarının ardından Hiyam beldesine girdi.

İsrail askerlerinin belediye binası önünde konuşlandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan bir birlik, sabah saatlerinde sınır hattından geçerek Kefer Şuba beldesinin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), dün İsrail askerlerinin sınır hattını aşarak Lübnan topraklarına girdiğini, kısa süre sonra Mavi Hat'tın güneyine geri çekildiğini ve bunun 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu da son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutuyor.