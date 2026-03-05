İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesinin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerinde hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.