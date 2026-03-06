İsrail Ordusu Lübnan'da Çatışma - Son Dakika
İsrail Ordusu Lübnan'da Çatışma

06.03.2026 02:14
İsrail ordusu, Lübnan'da çatışmada 2 askerinin yaralandığını açıkladı. Hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye başladığı Lübnan'ın güneyinde 1'i ağır, 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada 1'i ağır 2 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, ağır yaralanan askerin subay rütbesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği de kaydedildi.

Hizbullah gün içinde Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini tanksavar füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları başlatmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında, 102 kişinin öldüğünü, 638 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

