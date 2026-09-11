İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 4 bölgeyi bombaladı, Sur'da bir okul yıkıldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 4 bölgeyi bombaladı, Sur'da bir okul yıkıldı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentleri ile Bint Cubeyl ve Mercayun ilçelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Sur'un El-Mansuri beldesinde hedef alınan bir okulun büyük bölümü yıkılırken, Mercayun'da yola düşen kaya parçaları Hardali Köprüsü yolunu trafiğe kapattı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırılarını artırarak 4 bölgede yerleşim yerlerini, evleri, okulları ve altyapıyı bombaladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentleri ile Bint Cubeyl ve Mercayun ilçelerini hedef aldı.

Sur'un El-Mansuri beldesinde İsrail savaş uçakları altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alan 2 hava saldırısı düzenledi.

Mansuri beldesinde hedef alınan okulun büyük bir kısmı yıkılırken, İsrail saldırısı Sur kenti ve çevre bölgelerden de duyuldu. İsrail ordusu, beldede patlayıcılarla evleri yıkmaya devam etti.

İsrail savaş uçakları Yukarı Nebatiye beldesini bombalarken, kısa süre önce İsrail ordusunun işgal ettiği belde yakınındaki Ali et-Tahir Tepesi de topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail ordusu Bint Cubeyl ilçesinin Beraşit Tepesi'nde büyük patlamalar gerçekleştirirken İsrail topçu birlikleri, Huceyr Vadisi'ni bombaladı.

Mercayun'da İsrail ordusunun gece saatlerinde Ali et-Tahir Tepesi'ne düzenlediği şiddetli saldırının ardından yollara taş ve kaya parçalarının düşmesi nedeniyle Hardali Köprüsü'ne giden yol trafiğe kapandı.

Lübnan ordusuna ait bir otobüsün geçmeye çalıştığı sırada kaya parçalarının düşmesi nedeniyle yolda kaldığı ve alternatif yollara yöneldiği aktarıldı.

Meys el-Cebel beldesinde İsrail ordusu hareketliliği gözlemlenirken, bir ev topçu atışlarıyla vuruldu ve bölgede otomatik silahlarla ateş açıldı.

Bu arada, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) gün boyunca başkent Beyrut ve çevresinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 4 bölgeyi bombaladı, Sur'da bir okul yıkıldı - Son Dakika

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