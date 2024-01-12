İsrail Ordusu Lübnan Sınırında Bir Sivili Yaraladı

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Lübnan'ın güneyinde bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Metla yerleşim biriminden sınırın Lübnan tarafındaki bir vatandaşa ateş açtı.

Hiyam beldesi yolu üzerinde bulunan Lübnanlı Yasir Murad'ın saldırı sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hizbullah'ın İsrail hedeflerine saldırıları

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait sınırdaki Malikiye ve Hadab el-Bustan askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 161 Hizbullah mensubu, 29 Lübnanlı sivil, 9 İsrail askeri ve 5 İsrailli sivil öldürüldü.