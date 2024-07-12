İsrail Ordusu Lübnan Sınırında Lübnan Ordusuna Ateş Açtı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında Lübnan ordusuna ait askeri araca ateş açtığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Vzani beldesine yakın bir noktadan geçen Lübnan ordusuna ait araca ateş açtı.

Araca en az 4 kurşun isabet ettiği, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a saldırılar düzenliyor ancak Lübnan ordusu ve askeri üslerini hedef almıyordu.