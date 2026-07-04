İsrail Ordusu Mahkeme Kararını Yok Saydı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Mahkeme Kararını Yok Saydı

04.07.2026 14:58
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İsrail ordusu, mahkemenin durdurma kararına rağmen Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktı.

İsrail ordusunun, mahkemenin süreci durdurma kararına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Kuzey Ürdün Vadisi'ndeki Ayn el-Hilve bölgesinde Filistinlilere ait bazı evleri yıktığı bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusundaki "Sivil İdare"nin, Ayn el-Hilve bölgesinde Filistinlilere ait bir konut kompleksini yıktığı belirtildi.

Ordunun söz konusu yıkımı, İsrail mahkemesinin yıkımı dondurma kararından 2 gün sonra gerçekleştirdiğine işaret edilen haberde, ordu güçlerinin mahkeme kararına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte bölgeye gelerek Filistinlilerin evlerini yıktığı aktarıldı.

Ordu güçlerine eşlik eden İsrailli 3 kişinin maskeli ve aralarından birinin de silahlı olduğuna dikkat çekilen haberde, yıkıma eşlik edenlerin bölgedeki yasa dışı yerleşim yerinden oldukları bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin birkaç gün önce kompleks sahibi Darağime ailesinin avukatınca yapılan itiraz üzerine yıkım kararını ikinci bir emre kadar dondurduğu kaydedildi.

Askerler, yıkımı eğlenerek yaptı

Haaretz gazetesine konuşan Filistinli Darağime ailesinden biri, "Buradaki yerleşimcilerden biri, Darağime ailesinin bölgeyi terk etmemesi durumunda evleri ateşe verecekleri tehdidinde bulunmuştu." dedi.

Aslında İsrailli yerleşimcinin iş makinesiyle kendilerine baskın yaptığını ve ordunun yıkım için yardım ettiğini anlatan Filistinli vatandaş, "Benim küçük çocuklarım var, hatta çocuklarımdan biri de bebek. Evden hiçbir şey çıkaramadık. Bu çocuklara nerden yiyecek bulacağım şimdi?" diye konuştu.

İsrailli askerlerin yıkımla eğlendiklerini dile getiren Filistinli vatandaş, "Hiç mi acımıyorsunuz, diye sorduğumda ise bana, 'iş makinesinin operatörüyle konuş' dediler." ifadelerini kullandı.

İsrail makamları, Filistinli aileye ait konutların yola paralel inşa edildiği gerekçesiyle 2022 yılında yıkım kararı çıkarmıştı.

Filistinli Darağime ailesinin 1967 yılından beri bu arazinin üzerinde yaşadığı belirtiliyor.

Batı Şeria'da 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında resmi verilere göre 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Mahkeme Kararını Yok Saydı - Son Dakika

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