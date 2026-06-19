İsrail Ordusu'na Hizbullah Saldırısı: 4 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail Ordusu'na Hizbullah Saldırısı: 4 Asker Öldü

19.06.2026 10:31
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında 4 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hizbullah saldırısında 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.

Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde hava saldırıları düzenlemiş ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybetmişti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil, savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'na Hizbullah Saldırısı: 4 Asker Öldü - Son Dakika

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