İsrail Ordusu'ndan Açıklama: 7 Asker Yaralı
İsrail Ordusu'ndan Açıklama: 7 Asker Yaralı

23.03.2026 01:39
İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde 7 asker yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki farklı olaylarda toplam 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerinin 5'inin Lübnan'ın güneyinde 2'sinin ise İsrail'in kuzeyinde yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 askere ek olarak bir askeri birliğin yakınına dron isabet etmesi neticesinde 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda ise 2 askerin hafif yaralandığı belirtilirken yaralanan tüm askerlerin hastaneye nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan Açıklama: 7 Asker Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Ordusu'ndan Açıklama: 7 Asker Yaralı - Son Dakika
