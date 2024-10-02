İsrail Ordusu'ndan Beyrut'ta Tahliye Çağrısı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk, Şuveyfat Amrusiye ve Hades Beyrut mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulundu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında Hreyk Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli olan binaların sakinlerinden binaları acilen tahliye etmelerini istedi.

Diğer bir paylaşımında da Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerine binaları tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Üçüncü paylaşımında da Hades Beyrut Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerini binaları tahliye etmeye çağırdı.

Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtti.