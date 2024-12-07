İsrail Ordusu'ndan BM Karakoluna Destek

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İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde yer alan Hader kasabasındaki Birleşmiş Milletler (BM) karakoluna silahlı grupların saldırı düzenlediğini ve ordu birliklerinin saldırıyı püskürtmek için BM güçlerine yardımcı olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneyinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yakın Hader kasabasındaki BM karakoluna silahlı gruplar tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Açıklamada, İsrail güçlerinin BM karakoluna yapılan saldırıyı püskürtmek için BM güçlerine yardım ettiği savunuldu.

İsrail ordusu, dün Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ayrıca ordu, Golan Tepeleri'nin güneyinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde tatbikat gerçekleştirildiğini bildirmişti.