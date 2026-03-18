İsrail Ordusu'ndan Eğitim Kısıtlamaları Duyurusu

18.03.2026 22:36
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar sonrası kısıtlamaların devam edeceğini açıkladı.

TEL İsrail ordusu, İran'a saldırılarla birlikte getirilen ancak "ekonomik durumun kötüleşmesi endişeyle" gevşetilen kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergelerinin" değiştirilmediği belirtildi.

Yönergelerin, 19 Mart Perşembe saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, perşembe günü yeni bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Ordu tarafından paylaşılan ve halihazırda uygulanan tabloya göre, işgal altındaki Batı Şeria, Ölü Deniz bölgesi, Gazze çevresindeki yerleşimler ve güneydeki bazı bölgelerde zamanında ulaşılabilecek uygun bir sığınak bulunması şartıyla eğitim kurumları faaliyet gösterebiliyor, diğer bölgelerde ise eğitim faaliyetleri yasak.

Eğitim faaliyetlerine izin verilen bölgelerde, kapalı alanlarda en fazla 100 kişi, açık alanlarda ise en fazla 50 kişilik toplantılara izin veriliyor.

Diğer bölgelerde, hemen ulaşılabilecek bir sığınak bulma imkanı olması şartıyla en fazla 50 kişilik toplantılara müsaade ediliyor; iş yerleri de aynı koşullar altında faaliyet gösterebiliyor.

Kaynak: AA

