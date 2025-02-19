İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Sağlık Çalışanlarına İşkence

Güncel

İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü saldırılarda gözaltına aldığı Filistinli sağlık çalışanları, haklarında suçlama olmaksızın alıkonuldukları süre boyunca en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıklarını ve işkence gördüklerini belirtti.

İsrail- İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), Gazze Şeridi'nde sağlık çalışanlarının İsrail ordusu tarafından hukuksuzca alıkonması ve sistematik işkence ve açlığa maruz bırakılmaları konusunda rapor yayımladı.

"Gazze'deki Sağlık Çalışanlarının Durumu: Hukuksuz Gözaltı, İşkence ve Aç Bırakılma" başlıklı raporda, İsrail güçlerinin yaklaşık 16 ay boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hedef aldığı ve zorla alıkoyduğu sağlık çalışanlarından 24'ünün maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalara ilişkin tanıklıklarına yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 2023 yılının ekim ayından bu yana bölgede 250'nin üzerinde sağlık çalışanını alıkoyduğu aktarılan rapora göre, 180'den fazla sağlık çalışanı bugün hala gözaltında ve akıbetlerine ilişkin açıklama yapılmıyor.

Rapora göre, İsrail askerlerinin sağlık çalışanlarını Gazze'deki hastane ve tıbbi merkezleri basarak alıkoydu ve burada çıplak arama yaparak sözlü ve fiziki tacizlerde bulundu.

İsrail'in bugüne kadar Gazze'de hukuksuzca "güvenlik tehdidi" bahanesiyle alıkoyduğu sağlık çalışanlarına ilişkin iddialarına somut tek bir delil sunamadığının hatırlatıldı.

İsrail askerleri, Gazzeli doktoru insanlar içinde çırılçıplak soyunmaya zorladı

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesinde cerrah olarak görev yapan Halid el-Sir, İsrail askerlerinin kendisini ve meslektaşlarını gözaltına almadan önce insanların içinde çırılçıplak soyunmaya zorladığını belirtti.

Sir, "Beş gün boyunca ellerimizi plastik kelepçelenmiş vaziyette tuttular, terk edilmiş evlerde sorguladılar, meslektaşlarıma işkence ettiler ve dövdüler."bilgisini paylaştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen, diş hekimi K. J, ise alıkonduktan sonra fiziksel saldırıya uğradığını ve askerlerin kendisini parmaklarını kesmekle tehdit ettiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının üstüne köpekleri salan İsrail askerlerinin kahkahalarla saldırıyı izlediğini anlatan cerrah M.T. ise askerlerin kendilerini köpekler gibi havlamaya zorladığını belirtti.

Sağlık çalışanları gözaltında ilaç ve yiyecekten mahrum bırakıldı

İsrail-İnsan Hakları için Doktorlar Örgütü'ne konuşan sağlık çalışanlarının tanıklıkları, İsrail güçlerinin alıkonuldukları müddet boyunca sistematik olarak aç bırakıldıklarını ve temel tıbbi bakım ile ilaçtan mahrum kaldıklarını ortaya koydu.

Raporda, alıkonan pek çok sağlık çalışanının günde sadece birkaç dilim ekmekle hayatta kalmaya çalıştığı kaydedildi.

Gazze'de alıkonan, ismini açıklamayan bir doktor, verilen yiyecekleri idareli tüketmek için 22 gün oruç tuttuğunu dile getirirken, bir diğer doktor R.M ise "Mide ülserim var. Yiyecekler o kadar yetersiz ki fıtık hastalığına yakalandım." ifadelerini kullandı.

Doktorlar, suçlama olmaksızın uzun süre gözaltı merkezlerinde tutuldu

PHRI raporunda, Gazze'de alıkonan sağlık personelinin pek çoğu haklarında suçlama olmaksızın uzun süre İsrail gözaltı merkezlerinde tutulduğu, İsrail askerlerinin alıkonan sağlık personeline "savaşın sonuna kadar" süresiz olarak gözaltında tutulacaklarının söylediği aktarıldı.

Nasır Hastanesinde doktorluk yapan Halid es-Sir, ekim ayında serbest bırakılana kadar yedi ay boyunca suçlama olmaksızın gözaltında tutulduğunu aktarırken, Filistinli doktor A.S ise "İki duruşmam oldu. Hakkımda bir iddianame yok, ancak bana 'başka bir duyuruya kadar' gözaltında kalacağımı söylediler." dedi.