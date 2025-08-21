İsrail Ordusu'ndan Hamas Saldırısında Başarısızlık İtirafı

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün Han Yunus'ta düzenlenen saldırıdaki "başarısızlığını" kabul etti.

İsrail ordusu, Kassam savaşçıları tarafından dün sabah saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Ordu, Kassam savaşçılarının Han Yunus'ta askerlerin bulunduğu binayı da içeren bir askeri noktaya sızmayı başarmasının "bir başarısızlık" olduğunu belirtti.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi, Kassam Tugayları'nın, dün Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin doğusunda yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisine düzenlediği saldırının detaylarını paylaştı.

Dün sabah saatlerinde yaklaşık 15-20 Kassam savaşçısının tünel üzerinden İsrail askeri mevzisine sızdığına dikkat çekilen haberde, savaşçıların üç gruba ayrıldığı, bir grubun mevzilenerek takviye kuvvetlere ateş açtığı, diğerlerinin ise İsrail askerlerinin bulunduğu binalara girerek yakın mesafeden çatışmaya girdiği belirtildi.

Gazeteye göre savaşçılar, çatışma başlamadan önce bölgedeki bir İsrail güvenlik kamerasını vurarak devre dışı bıraktı. Çatışmalar yaklaşık üç saat sürdü ve en az 8 Kassam savaşçısı çatışmada, birinin de hava saldırısıyla öldürüldüğü aktarıldı. Ayrıca, İsrail ordusu saldırganların kaleşnikoflar, el bombaları, patlayıcılar ve sedye taşıdıklarını ileri sürdü.

İsrail ordusu, söz konusu tünel girişinin iki ay önce imha edildiğini duyurmuştu. Ancak askeri yetkililer, Hamas'ın tüneli yeniden faaliyete geçirdiğini ve benzer şekilde başka tünelleri de onardığını kabul etti.

Saldırıda İsrail ordusuna bağlı Kfir Tugayı askerleri hedef alınırken, 3 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Kassam Tugayları ise açıklamasında, "Merkava-4 tanklarının imha edildiğini, İsrail askerlerinin bulunduğu binalarda yakın mesafeden çatışma yaşandığını ve kayıplar verdirildiğini" duyurdu.

İsrail'in en önemli gazetelerinden Haaretz ise ordunun yoğun istihbarat toplamasına rağmen Hamas güçlerinin fark edilemediğini, hatta saldırı öncesinde bölgede şüpheli hareketliliklerin gözlemlendiğini ancak yanlış yerde pusu kurulduğunu yazdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 192 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 114 kişi de yaralandı.