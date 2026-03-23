İsrail Ordusu'ndan Hatalı Ateş: Çiftçi Öldü
İsrail Ordusu'ndan Hatalı Ateş: Çiftçi Öldü

23.03.2026 12:24
Hizbullah saldırısı sırasında ölen çiftçinin, İsrail ordusunun topçu ateşiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

TEL İsrail'in kuzeyinde Hizbullah saldırısı sırasında yaşamını yitirdiği söylenen çiftçinin, İsrail ordusunun topçu ateşiyle öldüğü ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Misgav Am yerleşiminden Ofer Moskovitz'in (60) ailesine, Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde, İsrail ordusunun yürüttüğü askeri soruşturma sonucunda Moskovitz'in yanlışlıkla Lübnan'ın güneyi yerine Misgav Am yerleşimini hedef alan topçu ateşinde öldüğünün doğrulandığı aktarıldı.

İsrail basını, Misgav Am yerleşimine düzenlenen tanksavar füze saldırısında iki aracın isabet aldığını aktarmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da doğrudan isabet alan araçta bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın bölgeye roket saldırısı düzenlediği iddiasının ardından Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle ölmüş olabileceği ihtimalinin araştırıldığını duyurmuştu.

Ordu, yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını henüz kamuoyuna açıklamadı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan Hatalı Ateş: Çiftçi Öldü - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Ordusu'ndan Hatalı Ateş: Çiftçi Öldü - Son Dakika
