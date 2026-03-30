Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'da Çatışma Açıklaması

30.03.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'la çatışmalarda 6 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, kara saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü ağır olmak üzere 6 askerinin daha yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güneyinde İsrail birliklerine tanksavar füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, dün öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerini hedef alan tanksavar füze saldırısında 2 askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Hizbullah'ın dün düzenlediği İHA saldırısında da biri ağır 3 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde yaşanan "operasyonel kaza" nedeniyle de 1 askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerinin bilgilendirildiği aktarıldı.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:38:22. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu'ndan Lübnan'da Çatışma Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.