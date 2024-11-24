İsrail Ordusu'ndan Lübnan'daki Saldırı Açıklaması - Son Dakika
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İsrail Ordusu'ndan Lübnan'daki Saldırı Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan askerinin öldüğü saldırıda üzgün olduğunu ve Hizbullah'a karşı savaştıklarını belirtti.

24.11.2024 17:48
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İsrail ordusu, bir Lübnan askerinin öldüğü ve 18 askerin de yaralandığı Lübnan'ın güneyindeki saldırısından "üzüntü duyduğunu ve Lübnan ordusuna karşı savaşmadığını" öne sürdü.

The Times of Israel gazetesi, İsrail ordusunun konuya dair açıklamasına yer verdi.

Açıklamada İsrail ordusu, saldırının "Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü bir bölgede gerçekleştiğini" ileri sürdü.

Saldırıdan "üzüntü duyulduğu ve Lübnan ordusuna değil Hizbullah'a karşı savaşıldığı" savunulan açıklamada, saldırının araştırıldığı bilgisine de yer verildi.

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Kıleyle- Sur yolu üzerindeki El-Amiriye'de bulunan ordu mevzisini hedef almıştı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre bir Lübnan askeri yaşamını yitirirken aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 18 asker yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıyla, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askerlerinin sayısı 41'e çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan Lübnan'daki Saldırı Açıklaması - Son Dakika

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