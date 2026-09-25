İsrail ordusu Ramallah'ta onlarca zeytin ağacını söküp 29 dönüm arazi için tehdit etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında onlarca ağacı kökünden sökerken, 29 dönüm arazinin buldozerlerle kazılacağı tehdidinde bulundu.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu buldozerlerle, Ramallah'ın güneybatısındaki Beyt Ur el-Fuka köyünde onlarca zeytin ağacı ile ormanlık alandaki bazı ağaçları kökünden söktü.

Ağaçların, Filistinlilere ait araziler üzerinde kurulu bir askeri kontrol noktasının çevresinde söküldüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin ayrıca köyde 29 dönüm arazinin buldozerlerle kazılacağına ilişkin bildirim dağıttığı kaydedildi.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad beldesinde ise İsrail ordusunun bölgeye baskını sırasında Filistinli gençlerle askerler arasında olaylar çıktı.

İsrail güçleri olaylar sırasında göz yaşartıcı gaz kullanırken, yaralanan olmadığı bildirildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Marah Rabah köyünün girişine İsrail ordusu tarafından askeri kontrol noktası kuruldu.

İsrail güçleri ayrıca Nablus kentinin doğusundaki Mesakin eş-Şabiyye bölgesine el-Bazan yönünden baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın medya aktivisti Muhammed Avad'a dayandırdığı haberine göre, El Halil kentinin kuzeyindeki Hirbet Safa bölgesine giren Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Olayda yaralanan olmadı.

Haberde, İsrail askerlerinin aynı bölgede Filistinli genç bir kızı alıkoyduğu, sorguladıktan sonra serbest bıraktığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da askeri kontrol noktaları, demir kapılar ve yol engelleriyle Filistinlilerin kent ve beldeler arasındaki hareketini kısıtlıyor.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonunun son verilerine göre, Batı Şeria'daki askeri kontrol noktaları ve kapıların sayısı 942'ye ulaştı. Komisyonun daha önceki raporlarında da söz konusu uygulamaların Filistinlilerin işlerine, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımını zorlaştırdığı belirtilmişti.

Komisyon, kent ve beldelerin girişleri ile bunları birbirine bağlayan yollardaki kontrol noktaları, demir kapılar, toprak setler ve hendeklerin artırılmasının Filistin yerleşimleri arasındaki coğrafi bağlantıyı giderek zayıflattığını belirtiyor.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.