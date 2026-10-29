İsrail ordusu, 'ruhsatsız' iddiasıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 evi yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu askeri buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Selfit kentinin doğusundaki Bab el-Merec bölgesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, kentin Deyr Ballut beldesinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Yıkılan evlerden birinin Filistinli İdris Cebbara Abdullah'a ait olduğu ve iki kattan oluştuğu aktarıldı.

Kudüs Valiliği ise sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde bir Filistinlinin evini yıktığı anların görüntülerini paylaştı.

Yıkılan iki katlı evin Filistinli Eşref Selheb'e ait olduğu belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki yıkım ve işgal politikası derinleşiyor

Filistinli kaynaklara göre, Batı Şeria'da son dönemde ev ve yapıların yıkımı artarken, bölge sakinlerinin inşaat faaliyetlerine kısıtlamalar getiriliyor ve elektrik ile içme suyu gibi temel hizmetlere erişimleri engelleniyor.

Filistinliler, İsrail'in yıkım faaliyetleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının bölge halkını evlerinden ve topraklarından ayrılmaya zorlamayı amaçladığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.