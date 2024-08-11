İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdü. Han Yunus, Karara, Zenne, Beni Suheyla, Refah ve Gazze kentindeki evler ve bölgeler hedef alındı. İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana binlerce Filistinli öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İsrail ordusu ise 684 askerinin öldüğünü açıkladı.

11.08.2024 12:22
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İsrail ordusunun, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden saldırılarına devam ettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed kentinde bulunan iki büyük bina İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

Eşzamanlı olarak Karara, Zenne ve Beni Suheyla beldeleri de hava saldırılarına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki konutlar İsrail ordusu tarafından bombalanırken, kentin batısındaki diğer bölgeler ve kuzey kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Gazze kentindeki Tel El-Heva ve Zeytun Mahallesi'ndeki evler, İsrail topçuları ve ağır makineli silahların ateşi altında kaldı. Kentin güneyindeki Şüheda kavşağı yakınında patlamalar ve silahlı çatışma sesleri duyuldu.

Yine Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı çevresi ve Balıkçılar Limanı bölgesi, İsrail hücum botları tarafından bombardımana tutuldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu İsrail topçularının hedefi oldu.

İlk yardım ekiplerinden verilen bilgiye göre, Filistinli bir genç kız, Deyr El-Belah kentinde İsrail insansız hava aracı tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Yüzünden yaralanan genç kız ilk yardım ekipleri tarafından kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdü - Son Dakika

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