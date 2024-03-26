İsrail Ordusu Şifa Hastanesi ve Çevresine Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ile çevresindeki binalara yönelik saldırılarına 9 gündür devam ediyor.
Hastaneyi kuşatma altında tutan İsrail ordusu, binaların tepesine yerleştirdiği keskin nişancılar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) güneye göç etmek için evlerinden ayrılan sivillere ateş açıyor.
Saldırı alanını Gazze kentinin batısındaki eş-Şati Mülteci Kampı sınırlarına kadar genişleten İsrail ordusu, kent genelinde Filistinlilere yönelik alıkoyma eylemlerini artırdı.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin olduğu bölgede tarama operasyon alanını genişlettiğini, bölgedeki binaları bombaladığını ve ateşe vererek yaktığını söyledi.
Bölgedeki vatandaşlara yönelik alıkoyma operasyonlarının genişletildiğini vurgulayan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin birkaç saat önce "Şeyhe" ve "Ebu Huseyre" isimli ailelerin evlerini bombalayarak onlarca sivili öldürdüğünü, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta zorluk çektiğini aktardı.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin hedefleri bombaladıktan sonra aralıksız ateş açtığını, dolayısıyla yıkılan evlerin enkazında kalan cansız bedenlerin çıkarılamadığını, ambulansların saldırı noktalarına ulaşmasının da mümkün olmadığını kaydetti.
Şifa Hastanesi'ne yakın bölgeden Gazze Şeridi'nin güneyine gelen görgü tanıkları, bir haftadan fazla süredir Gazze kentinin batısındaki bölgede bomba ve silah seslerinin kesintisiz devam ettiğini, İsrail ordusunun saldırılarında ölen onlarca insanın cansız bedeninin sokak ve caddelerde kaldığını belirtti.
Şifa Hastanesi ve çevresinde bombardıman, yıkım ve alıkoyma operasyonları var
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Şifa Hastanesi ve çevresinde yardım talep eden yaralı vatandaşların tahliyesi için uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu kabul etmediğini söyledi.
Basal, Gazze kentinin batısında yardıma muhtaç sivil vatandaş ve yaralılara ulaşamadıklarının altını çizdi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite de "İşgal güçleri Şifa Hastanesi yerleşkesini hala kuşatma altında tutuyor. Hastanede savaş suçu işleyen İsrail askerleri, hastane yerleşkesi içerisinde 350, hastane dışında ise 150 Filistinliyi öldürdü." dedi.
İsrail askerlerinin Gazze kentinde yüzlerce yerinden edilmiş vatandaşın yanı sıra hasta ve yaralıları alıkoyduğunu dile getiren Sevabite, askerlerin alıkoydukları Filistinlileri işkence altında sorguladığını ifade etti.
"İsrail güçleri 5 doktor ve hemşireyi infaz etti, çok sayıda sağlık personelini de alıkoydu." diyen Sevabite, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi muhitinde yer alan onlarca binayı yerle bir ettiğini, hastanedeki hasta ve yaralılar ile yerinden edilmiş sivillere karşı katliam yaptığını söyledi.
İsrail ordusunun Şifa Hastanesine yönelik baskınları
İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ta sabah saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.
Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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