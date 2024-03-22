İsrail ordusu Şifa Hastanesine baskın düzenledi, 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, yüzlerce Filistinlinin de alıkonulduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yüzlerce Filistinlinin ise alıkonulduğu aktarıldı.

Ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesine de operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

Filistin basını, İsrail ordusunun, dün Şifa Hastanesi yerleşkesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.