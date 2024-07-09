İsrail ordusu son 24 saatte 11 askerin yaralandığını bildirdi

Güncel

İsrail ordusu, son 24 saatte 8'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 11 askerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan asker sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte 8'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 11 İsrail askerinin daha yaralandığı belirtildi. Diğer askerlerin nerede yaralandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunda 7 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 125 asker yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.