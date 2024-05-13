İsrail ordusu son 24 saatte 19 askerin yaralandığını duyurdu

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İsrail ordusu, son 24 saat içinde aralarında 14'ü Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere toplam 19 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sayfasındaki resmi verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 3 bin 434'e ulaştı.

Son 24 saat içinde toplam 19 askerin yaralandığı, bunlardan 5'inin kuzeyde Hizbullah ile girilen çatışmalarda isabet aldığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana toplam ölen asker sayısının 272'si Gazze'deki kara savaşında olmak üzere, 620'ye çıktığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'de çeşitli çevreler, ordunun kendi saflarında ölü ve yaralı sayısını gizlediğini, gerçeğin açıklanandan çok daha fazla olduğunu öne sürüyor.

İsrail Savunma Bakanlığı ise, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze savaşının başlangıcından bu yana askeri ve güvenlik birimlerinden toplam 716 kişinin öldüğünü, bunlardan 642'sinin ordu saflarından, 68'inin polisten ve diğer kalan 6'sının ise İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şabak'tan olduğunu kaydetti.