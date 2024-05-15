İsrail ordusu son 24 saatte 23 askerin yaralandığını duyurdu

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İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son bir günde Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığı, 1712'si Gazze'deki kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana olmak üzere 7 Ekim'den itibaren 3 bin 479 askerin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de bir İsrail askerinin ölmesiyle şu ana kadar 273'ü Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 621 İsrail askerinin de öldüğü açıklandı.