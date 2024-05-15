İsrail ordusu son 24 saatte 23 askerin yaralandığını duyurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu son 24 saatte 23 askerin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu son 24 saatte 23 askerin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki kara saldırılarıyla birlikte toplamda 3 bin 479 askerin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Gazze'deki kara saldırılarında 621 İsrail askeri öldü.

15.05.2024 22:07
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İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son bir günde Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığı, 1712'si Gazze'deki kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana olmak üzere 7 Ekim'den itibaren 3 bin 479 askerin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de bir İsrail askerinin ölmesiyle şu ana kadar 273'ü Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 621 İsrail askerinin de öldüğü açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu son 24 saatte 23 askerin yaralandığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu son 24 saatte 23 askerin yaralandığını duyurdu - Son Dakika
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