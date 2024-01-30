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İsrail ordusu son 24 saatte 26 askerinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu son 24 saatte 26 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılar sonucunda son 24 saatte 7'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 26 askerinin yaralandığını duyurdu. Bu saldırılarla birlikte yaralanan asker ve subay sayısı 2 bin 771'e yükseldi. Yaralanan askerlerin durumları ise 424'ü ağır, 726'sı orta ve 1647'si hafif olarak açıklandı. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 557 askerinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu son 24 saatte 26 askerinin yaralandığını açıkladı
30.01.2024 - 16:11,
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İsrail ordusu son 24 saatte 7'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 26 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ardından yaralanan asker ve subay sayısının 2 bin 771'e çıktığı kaydedildi.

Bu askerlerin 424'ünün durumunun ağır, 726'sının orta ve 1647'sinin hafif yaralı olduğu aktarıldı.

Son 24 saatte ise 7'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 26 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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