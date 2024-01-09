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İsrail ordusu son 24 saatte 27 askerinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu son 24 saatte 27 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, son 24 saatte 23'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere toplamda 27 askerinin yaralandığını duyurdu. Böylelikle 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 465'e yükseldi. Ayrıca 447 asker, 50'si ağır yaralı olmak üzere hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. İsrail ordusu, saldırıların başladığı tarihten bu yana 519 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu son 24 saatte 27 askerinin yaralandığını açıkladı
09.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:17
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İsrail ordusu, son 24 saatte 23'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 27 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesindeki verilerde, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısının 2 bin 465'e yükseldiği yer aldı.

Buna göre, son 24 saatte 23'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 27 asker ve subayın yaralandığını aktarıldı.

Ayrıca 50'si ağır yaralı olmak üzere 447 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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