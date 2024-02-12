İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 9 askerin yaralandığını açıkladı

Güncel

İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 9 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan asker ve subay sayısı 2 bin 855'ten 2 bin 864'e yükseldi.

Gazze saldırıları süresince 434 askerin ağır, 764'ünün orta, 1684 askerin de hafif yaralandığı belirtildi. Toplam yaralılardan 1326'sı Gazze Şeridi'ne başlatılan kara saldırılarında yaralandı.

Verilere göre 30'u ağır, 227'si orta, 87'si hafif yaralı olmak üzere 344 asker ve subay hastanelerde tedavi görüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.