İsrail Ordusu Suriye'de Genç Alıkoydu
İsrail, Dera kırsalındaki Meariye köyüne baskın düzenleyerek bir genci alıkoydu.
İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kırsalında işgal ettiği Meariye köyüne düzenlediği baskında bir genci alıkoydu.
Suriye resmi televizyonu İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu Meariye köyüne baskın düzenledi.
Baskın sırasında bir genci alıkoyan İsrail ordusu, daha sonra bölgeden çekilerek Cezire Kışlası'na doğru ilerledi.
Kaynak: AA
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