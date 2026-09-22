İsrail ordusu, Suriye'ye sızan 14 Bashan Öncüsü'nü yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Suriye'ye sızan 14 Bashan Öncüsü'nü yakalayıp polise teslim etti

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Times of Israel'e göre Golan Tepeleri'nden sınırı aşan Bashan Öncülerine mensup 14 İsrailli, Suriye'nin güneyine girdi. İsrail ordusu grubun yakalanıp gerekli işlemler için İsrail polisine teslim edildiğini ve olayı kınadığını açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden ve Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talep eden Bashan Öncülerine mensup 14 İsraillinin Suriye'ye sızdığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ne gelen Bashan Öncülerine mensup 14 İsraillinin sınırı aşarak Suriye'nin güneyine girdiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye'ye sızan grubun yakalandığı ve gerekli işlemlerin yapılması için İsrail polisine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'deki "faaliyetlerine engel teşkil eden ve bölgedeki güçlerinin güvenliğini tehlikeye atan" söz konusu olayın kesin bir dille kınandığı aktarıldı.

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Yahudi yerleşimleri kurulması çağrısıyla sık sık Suriye'ye giriyor.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin bazı mensuplarının açık desteğini alan Bashan Öncüleri hakkında bugüne kadar herhangi bir cezai yaptırımda bulunulmadı.

Kaynak: AA
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