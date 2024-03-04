İsrail Ordusu Tubas Kentine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tubas kentine baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ordudan özel bir birlik, kente baskın gerçekleştirerek, keskin nişancılarını binaların üzerine yerleştirdi.
İsrail güçlerinin bir binayı kuşatma altına aldığı ifade edildi.
Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Askerler, Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermi kullandı.
İsrail güçleri, bu sabah Ramallah yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'na da baskın düzenlemiş ve Filistinli bir çocuğu öldürmüştü.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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