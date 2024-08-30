İsrail Ordusu Tulkerim'den Çekildi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Tulkerim'den Çekildi

İsrail ordusu, Tulkerim kentinden 48 saat süren baskının ardından çekildi. Baskın sonucunda 5 ölü, çok sayıda yaralı ve büyük bir tahribat meydana geldi.

30.08.2024 00:46
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İsrail ordusunun, 48 saat süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, arkasında 5 ölü, çok sayıda yaralı ve alt yapıda büyük bir tahribat bıraktıktan sonra Tulkerim kentinden çekildi.

Buldozerlerle 48 saatlik süre boyunca anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip eden İsrail güçleri, elektrik direklerini söktü, evleri yıktı ve araçları kullanılmaz hale getirdi.

İsrail güçleri dün de Tubas'taki el-Faria Mülteci Kampı'ndan 30 saat sonra çekilmişti.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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