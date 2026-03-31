İsrail Ordusu UNIFIL Askerlerinin Ölümünü İnceliyor

31.03.2026 04:42
İsrail ordusu, 3 UNIFIL askerinin ölümüne ilişkin sorumluluğu reddetmedi, inceleme başlattı.

İsrail ordusu, son iki günde 3 Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerinin Lübnan'ın güneyinde ölmesine ilişkin sorumluluğunu reddetmeyerek olaylar hakkında inceleme yapıldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, UNIFIL askerlerinin zarar gördüğü iki olaydan haberdar olunduğu belirtildi.

Açıklamada, olayların koşullarını netleştirmek ve bunların Hizbullah'ın mı yoksa İsrail ordusunun mu faaliyetlerinden kaynaklandığını belirlemek amacıyla kapsamlı inceleme yapıldığı öne sürüldü.

UNIFIL askerinin öldürülmesine ilişkin sorumluluğun reddedilmediği açıklamada, olayların yaşandığı yerin çatışma bölgesi olduğu ve "UNIFIL askerlerinin zarar gördüğü olayların İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğinin varsayılmaması gerektiği" iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun UNIFIL, Lübnan ordusu veya Lübnan halkına değil, Hizbullah'a saldırılar düzenlediği savunuldu.

UNIFIL, 29-30 Mart tarihlerinde Lübnan'ın güneyinde meydana gelen olaylarda 3 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

