İsrail Ordusu ve Polisi, Cit Köyüne Saldırı İstihbaratını Aldı Ancak Harekete Geçmedi

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İsrail ordusu ve polisinin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cit köyüne saldıracağı istihbaratını aldığı ancak engellemek için harekete geçmediği belirtildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Cit köyüne saldırıyla ilgili ordu ve polisi uyardığı ifade edildi.

Şabak'ın saldırıdan yarım saat önce yasa dışı yerleşim birimi Yitzar'daki Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin bölgede saldırı düzenlemeye hazırlandığını ordu ve polise ilettiği kaydedildi.

Bu istihbarata rağmen İsrail ordusunun Cit köyüne saldırıyı önlemek için harekete geçmediği kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırı başladıktan sonra Cit köyüne az sayıda asker gönderdiğini ve bu nedenle saldırıyı engellemekte yetersiz kaldığı aktarıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin köye saldıran yaklaşık 100 İsrailliden hiçbirini gözaltına da almadığına işaret edildi.

Şabak'ın sonraki günlerde verdiği istihbarat doğrultusunda yaklaşık 100 saldırgandan sadece 4'nün gözaltına alındığı belirtildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, 15 Ağustos'ta Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne saldırmıştı.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.

İsrail ordusu yürüttüğü soruşturmada Cit köyüne düzenlenen saldırıları önlemekte "başarısız olduğunu" itiraf etmişti.