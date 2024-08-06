İsrail ordusu: Yaralananlar İHA değil, demir kubbe füzesiyle yaralandı

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İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın düzenlediği saldırı sonrası yaralandığı duyurulan 2 kişinin, Hizbullah insansız hava aracıyla (İHA) değil demir kubbe füzesinin isabet etmesi sonucu yara aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, bugün Lübnan Hizbullahı'nın Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği saldırıda yaralananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail ordusunca yürütülen soruşturma sonucunda 2 kişinin İsrail'e ait, hedefini ıskalayan bir demir kubbe füzesi nedeniyle yaralandığı belirtildi. Yaralanmalara ilişkin soruşturmanın devam ettiği de aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği İHA saldırısında iki kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görülmüştü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirmiş ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka'da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insanız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetmişti.