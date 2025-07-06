İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, füzeye müdahale edilerek düşürüldüğü bildirildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu Yemen'den Atılan Füzeyi Düşürdü - Son Dakika
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