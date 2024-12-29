İsrail Ordusunda 1 Asker Daha Öldü

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İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 401. Zırhlı Tugayı'ndan Başçavuş rütbesindeki Yuval Shoham'ın (22) Gazze'nin kuzeyinde öldüğü belirtildi.

İsrailli askerin ölüm sebebine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda ise Nahal Tugayı'ndan bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda ölen asker sayısı, 392'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 824'e yükseldi.