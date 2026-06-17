İsrail Ordusunda Kadın ve Erkek Askerler Ayrılacak - Son Dakika
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İsrail Ordusunda Kadın ve Erkek Askerler Ayrılacak

17.06.2026 19:44
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, yeni programda kadın ve erkek askerlerin aynı tankta görev almayacağını duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ultra Ortodoks din adamlarının tehdidinin ardından zırhlı birlikler bünyesinde başlattıkları yeni pilot programda kadın ve erkek askerlerin aynı tank mürettebatında görev almayacağını açıkladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, ordu komuta kademesiyle dün gerçekleştirdiği toplantıda zırhlı birlikler bünyesinde başlattıkları yeni pilot programı ele aldı.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ordu komuta kademesiyle gerçekleştirdiği toplantı, Tevrat eğitimi veren 20'den fazla okulun (Yeşiva) dini liderinin Ultra Ortodoks gençlerin zırhlı birliklerde görev yapmasına izin vermeyecekleri tehdidinin ardından geldi.

Zamir, pilot program çerçevesinde kadın ve erkek askerlerin aynı tank mürettebatında görevlendirilmeyeceğini söyledi.

İsrail ordusu, pilot uygulama başarılı olduğu takdirde en az bir bölük kadın askerin zırhlı birliklerde görev üstleneceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunda kadın ve erkek askerler pek çok birimde birlikte görev alıyor.

Ultra Ortodokslar (Haredi) ise dini gerekçelerle kadın ve erkeklerin zorunlu askerlik yaptığı İsrail ordusuna katılmayı reddediyor.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak durumda olan kişi sayısının 71 bin, bunun yüzde 80'inin de Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusunda Kadın ve Erkek Askerler Ayrılacak - Son Dakika

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