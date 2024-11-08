İsrail Ordusunda Subay Skandalı - Son Dakika
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İsrail Ordusunda Subay Skandalı

İsrail Ordusunda Subay Skandalı

İsrail Başbakanlık Ofisi, bir subayın hassas görüntülerini elinde tuttuğu iddia edildi.

08.11.2024 01:16
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İsrail ordusunda bir subayın "hassas ve kişisel görüntülerini" elinde tuttuğu iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na iki ay önce Başbakanlık Ofisi'nin bir İsrail ordusu subayının "hassas ve kişisel görüntülerini" elinde tuttuğuna ilişkin şikayette bulunulduğu öne sürüldü.

Haberde, subayın daha önce Başbakanlık Ofisi'nde çalıştığı, söz konusu görüntülerin "kötü niyetlerle" saklandığı endişeleri üzerine şikayette bulunulduğu iddia edildi.

Habere göre bu, Netanyahu'nun ofisi ile İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatı arasındaki "gergin ilişkiyi kanıtlayan diğer bir olay" oldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ise Başbakanlık Ofisi'nde çalışan "üst düzey iki yetkilinin" güvenlik kameralarından alınan söz konusu "hassas görüntülerin" sızdırılmasında rolü olup olmadığına ilişkin bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İddia edilen olaya ilişkin çok az ayrıntı bulunurken, yürütülen soruşturmaya basın yasağı getirildi.

Başbakanlık Ofisi, kendilerine karşı kampanya yürütüldüğünü iddia ediyor

İsrail polisinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ilk günlerine ilişkin soruşturma yürüttüğü duyurulmuş, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise bunun kendilerine yönelik olduğunu savunmuştu.

Başbakanlık Ofisi'nden İsrail polisinin yolsuzlukla mücadele birimince altı aydır gizli bir şekilde yürütülen kriminal soruşturma hakkında yapılan açıklamada, "Savaşın ortasında Başbakanlığa karşı görülmemiş bir kampanya yürütülüyor." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'de daha önce Başbakanlık Ofisinden "gizli belgelerin sızdırılması skandalı" yaşanmıştı.

Söz konusu olaya ilişkin soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen sahte belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusunda Subay Skandalı - Son Dakika

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