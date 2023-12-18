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İsrail ordusundan açıklama: 4 asker daha öldü - Son Dakika
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İsrail ordusundan açıklama: 4 asker daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı. Ölen askerler arasında Maglan Birliği'nden astsubay üstçavuş Urija Bayer, Duvdevan Birliği'nden astsubay üstçavuş Liav Aloush ve astsubay başçavuş Etan Naeh, İstihkam Taburu Yaholom Birliği'nden astsubay başçavuş Tal Filiba bulunuyor. İsrail askerlerinin ölüm sayısı 458'e yükseldi.

İsrail ordusundan açıklama: 4 asker daha öldü
18.12.2023 - 08:01,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde ağır yaralanan Maglan Birliğinden astsubay üstçavuş Urija Bayer'in (20) öldüğü belirtildi.

Duvdevan Birliğinden astsubay üstçavuş Liav Aloush (21) ile astsubay başçavuş Etan Naeh'in (26) Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü kaydedilen açıklamada, aynı birlikten bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İstihkam Taburu Yaholom Birliğinden astsubay başçavuş Tal Filiba'nın (23) da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458'e yükseldi.

Kaynak: AA
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İsrail, Bayer, Gazze, Son Dakika

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