İsrail Ordusundan Ateşkes İhlali

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İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bir grup Filistinliye ateş açtı.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Ateş açılan Filistinlilerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin ardından evlerini görmek için bölgeye dönenlerden olduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları da kentin doğusunda güvenlik çitlerinin yakınında konuşlanan İsrail güçlerinin, bölgede evlerini kontrol için dönen Filistinlileri ara ara hedef alındığını aktardı.

Tanıklar, İsrail askeri araçlarından, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğu bölgelerine ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Fuhari beldesinin doğusuna doğru ateş açıldığını da paylaştı.

İsrail ordusu, dün, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Ancak İsrail ordusu, varılan anlaşmaya rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal ediyor.