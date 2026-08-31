İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım ve Gözaltılar - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım ve Gözaltılar

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İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 binayı yıkarak 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sürüyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 binayı yıktığı ve 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı askeri birlik, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Teavun Ulvi bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, "C Bölgesi"nde inşa edilen Filistinli Ömer Saad'a ait evi yıktı.

Cuma günü evinin yıkılacağına ilişkin tebligat alan Saad, evinin 3 katlı olduğunu, her katta 3 ailenin yaşadığını ve toplam 10 kişinin binada ikamet ettiğini söyledi.

Saad, "Evimi yıksalar da enkazın üzerine çadır kurup orada yaşayacağım" dedi.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Birzeit kasabasının Ayn el-Saky beldesinde Filistinlilere ait dörder katlı 2 binayı buldozerlerle tahrip etti.

7 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin, baskın düzenledikleri bölgelerde yıkımlarla eş zamanlı olarak toplam 7 Filistinliyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu baskınlarda İsrail güçlerinin, yollara barikatlar kurarak trafik akışını durdurduğu, yıkım ve gözaltılar esnasında Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım ve Gözaltılar - Son Dakika

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