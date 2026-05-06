İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 18 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 18 Filistinli Gözaltına Alındı

06.05.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda kadın ve çocuklar da dahil 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Beytullahim kentine baskın düzenledi.

Evlerine baskın düzenlenen 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerden 3'ünün 17 yaşlarında, birinin 31 yaşında olduğu ifade edildi.

Askerler, evlerine baskın düzenledikleri Filistinlileri darbetti

İsrail ordusu El Halil kentine düzenlediği baskında Filistinlerin evlerine ve mülklerine zarar verdi.

Ev sakinlerini darbeden İsrail askerleri, biri kadın 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Nablus kentine düzenlenen baskında da 8 Filistinli gözaltına alındı.

Cenin kentinin Kabatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, belde sokaklarında piyade birlikleri konuşlandırdı; evleri bastı.

Filistinli anne ile kızı gözaltına alındı

İsrail güçleri, Bire kentinde bir eve düzenlediği baskında Filistinli bir kadın ile kızını gözaltına aldı.

Ramallah'ın batısındaki Batı Leben ile Abud köylerine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlerine zorla girdiği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 18 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:16:06. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 18 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.