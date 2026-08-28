İsrail Ordusundan Cenin'e Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Cenin'e Hava Saldırısı

İsrail Ordusundan Cenin\'e Hava Saldırısı
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İsrail ordusu, Cenin'de bir evi bombaladı. Yaralılar var, ambulanslar bölgeye sevk edildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Filistinli yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cenin kentine bağlı Hareş es-Seade bölgesinde bir evi bombaladı.

Hava saldırısında yaralananlar olduğu aktarılırken, sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Cenin'de bir evin bombalanması üzerine bölgeye ambulansların nakledildiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçların Cenin'e baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Cenin'e Hava Saldırısı - Son Dakika

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