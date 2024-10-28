İsrail Ordusundan Cibaliya'ya Çekilme - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Cibaliya'ya Çekilme

İsrail ordusu Cibaliya'daki birliklerini kısmen çekti, 50 bin Filistinli yerinden edildi.

28.10.2024 16:47
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İsrail ordusu, hava saldırılarının yanı sıra 24 gündür kara saldırıları ve sıkı kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya beldesi ve kampındaki birliklerinin sayısını "kısmen" azalttı.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, 460. Tugayın bölgeyi terk ettiği, Givati ile 401. tugayların ise bölgede bulundukları belirtildi.

Bölgede 600 Filistinlinin gözaltına alındığı paylaşılan haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nın neredeyse tamamen boşaltıldığı, 50 bin kişinin bölgeden çıkarıldığı aktarıldı.

Cibaliya kampında İsrail ordusunun hala "yüzlerce silahlı savaşçının olduğu" tahmininde bulunduğu ve bu kişilerin yerinden edilen Filistinlilerle bölgeyi boşaltmadığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin çektiği ve İsrailli gazetecilerin sosyal medya platformlarında paylaştığı fotoğraflarda, İsrail ordusunun Cibaliya'da sebep olduğu büyük yıkım ve Filistinlileri elbiselerini çıkarmaya zorlayarak gözaltına alması dikkati çekiyor.

Paylaşılan fotoğraflarda çoğu kadın ve çocuk olan on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiği bölgelerden İsrail tankları ve moloz yığınları arasında, İsrail askerlerinin gözetiminde uzun mesafeler yürümek zorunda kaldığı fark ediliyor.

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi baskınını tamamladığını duyurdu

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 162. Tümen ve istihbarat birimlerinin Kemal Advan Hastanesine düzenlenen "baskını tamamladığı" belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin 504. Birim yetkilileri tarafından sorgulandığı ve soruşturmanın devamı için İsrail'e götürüldükleri ifade edildi.

Açıklamada, "hastanenin içinde ve çevresinde savaş ekipmanları, saldırıları finanse etmek için para ve Hamas'a ait belgeler bulunduğu" iddia edildi.

İsrail ordusu Gazze'de daha önce de baskın yaparak büyük yıkıma sebep olduğu ve hizmet dışı bıraktığı hastanelerde benzer materyaller bulduğunu iddia etmiş ancak söz konusu materyallerin varlığını kanıtlayamamıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Hastane, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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