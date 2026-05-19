İsrail Ordusundan Küresel Sumud Filosu'na Saldırı
İsrail Ordusundan Küresel Sumud Filosu'na Saldırı

19.05.2026 17:05
İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren filoya uluslararası sularda saldırdı, birçok aktivist alıkonuldu.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden "Alcyone" ve "Girolama" isimli teknelere "silah doğrulttuğu ve kurşun sıktığı" belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:30:31.
